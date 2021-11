PSG, OL : le Brésil qualifié pour la Coupe du monde 2022 grâce à Neymar et Paqueta

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

En s'imposant dans la nuit de jeudi à vendredi face à la Colombie (1-0), le Brésil s'est qualifié pour la Coupe du monde 2022. Sur une passe décisive de la star du Paris Saint-Germain, Neymar, Lucas Paqueta a inscrit l'unique but de la rencontre d'une frappe croisée du pied droit (72e).

Après la rencontre, le milieu offensif de l'Olympique Lyonnais n'a pas caché son émotion. "Cette qualification est le fruit de tous les efforts fournis depuis longtemps. J'ai pleuré de joie après le but parce que je suis très heureux de vivre ces moments sous le maillot du Brésil et de l'OL", a déclaré Lucas Paqueta au micro de TV Globo.

