PSG - OL : Messi et Mbappé transparents, les notes des Parisiens

Gianluigi Donnarumma (5) : Le portier italien concède un penalty en se jetant un peu naïvement dans les pieds de Lacazette, qui a heureusement pour lui trouvé le poteau (39e). S’il est ensuite lâché par sa défense sur l’ouverture du score lyonnaise (56e), il évite le but du break avec brio à deux reprises, solide devant Barcola (62e) et Dembélé (69e). Insuffisant pour sauver les siens.

Danilo Pereira (4) : Positionné à droite de la défense à trois axiaux, Danilo a démarré par un contrôle raté qui est passé proche de coûter un but aux siens (15e). Ce fut ensuite propre (47e), mais pas aussi serein que ce à quoi il nous a habitué cette saison.

Marquinhos (6) : Il fut l’une des rares satisfactions de la soirée côté PSG. Le Brésilien, libre quand son équipe avait le ballon, s’est souvent intercalé au milieu. Mais il a surtout brillé dans ses interventions défensives brillantes et ses retours salvateurs (18e, 45e, 45e+1). Une tête non cadrée en bonus (59e).

El Chadaille Bitshiabu (3) : A seulement 17 ans, Bitshiabu a montré ses limites à plusieurs reprises cette saison et c’est bien normal pour un aussi jeune joueur. Mais que ce fut dur pour lui encore une fois. Rapidement averti (12e), il a perdu un ballon qui a débouché sur la première occasion lyonnaise (18e) puis été pris au duel à plusieurs reprises, notamment par Barcola (45e+1). Remplacé par Fabian Ruiz (60e)

Achraf Hakimi (3) : L’international marocain a été transparent la grande majorité du temps, et quand il s’est montré, ce fut pour le pire. Il se complique la vie sur une bonne situation (45e+1), ne cadre pas du gauche dans une bonne position (81e), mais lâche surtout Barcola sur l’ouverture du score lyonnaise (56e). Très insuffisant.

Vitinha (4) : Le Portugais aurait pu lancer idéalement sa rencontre mais a manqué une grosse occasion d’entrée (4e). Ensuite, ce fut bien fade, avec trop de ballons perdus et un apport plus que limité dans le jeu. On ne reconnaît pas le Vitinha intéressant du début de saison. Remplacé par Ismaël Gharbi (83e).

L'un des pires matches de Messi à Paris

Marco Verratti (4) : Un petit match et une mauvaise nouvelle pour le milieu de terrain italien. Trop neutre durant son heure passée sur la pelouse, avec par ailleurs trop peu d’appels devant lui pour faire parler ses ouvertures, Verratti est sorti touché derrière la cuisse, cédant sa place à Hugo Ekitike (60e). Une bien mauvaise soirée.

Renato Sanches (6) : De retour comme titulaire, le Portugais a été le joueur le plus entreprenant du PSG dimanche soir. S’il a perdu un ballon qui aurait pu coûter cher en début de match (31e), on a retrouvé sa capacité à casser des lignes balle au pied (35e, 58e) et sa spontanéité, avec notamment une lourde frappe (45e). Remplacé par Warren Zaïre-Emery (74e).

Nuno Mendes (5) : Difficile de juger l’international portugais sur cette rencontre. On l’a certes beaucoup vu à gauche, avec autant de ballons touchés que ses milieux de terrain et son engagement habituel dans les duels. Mais ce fut souvent brouillon, avec un Saël Kumbedi qui lui a posé quelques problèmes. Il aurait toutefois dû obtenir un penalty après la main de Lovren (45e+2), sans laquelle Mbappé marquait dans le but ouvert.

Lionel Messi (3) : L’un des pires matches du champion du monde argentin avec le PSG. L’ancien du Barça a bien démarré avec notamment une superbe déviation pour Mbappé (9e). Mais la suite fut une longue descente aux enfers, avec d’innombrables ouvertures trop longues (14e, 43e) ou ballons perdus, dont certains sur de très grosses occasions (62e, 68e). Même ses frappes ne furent pas au niveau (45e+1, 76e).

Kylian Mbappé (2) : Lui aussi a livré une prestation extrêmement insuffisante. Il y a bien eu ces actions chaudes initiées dans la première demi-heure (4e, 26e). Mais il a manqué sa plus grosse occasion (9e) avant de s’éteindre progressivement. On l’a même vu très avare en courses dans la profondeur. Anormal pour un tel joueur.