PSG – OL : Messi sifflé par le Parc des Princes !

Une prolongation à l’arrêt, des résultats décevants, une attitude commentée, des rumeurs au Barça… Ce dimanche, Lionel Messi a payé pour toute son œuvre. Le génie argentin du PSG a été sifflé par le Parc des Princes à l’annonce des joueurs pour le choc de la 29e journée face à l’OL. Pas sûr que Lionel Messi apprécie le mécontentement des supporteurs parisiens… 🥶 Un accueil bien différent pour Kylian Mbappé, Léo Messi et Christophe Galtier ... #PSGOL pic.twitter.com/zCWrUbjmxP — Prime Video Sport France (@PVSportFR) April 2, 2023

Pour résumer Le Champion du Monde argentin du PSG, Lionel Messi a été sifflé en marge du choc face à l’OL au Parc des Princes. Pas sûr que La Pulga apprécie le mécontentement des supporteurs parisiens… La prolongation semble compliquée...

