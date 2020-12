PSG, OL, OM, LOSC : Pierre Ménès règle son compte à un club dans la course au titre

Zapping But! Football Club Istanbul Büyükşehir - Paris Saint-Germain : notre simulation FIFA 21 (2ème journée - Ligue des Champions)

Ses détracteurs diront que Pierre Ménès ne pouvait dire du bien de l'OM… Et force est de constater que dans son émission Pierrot Face Cam, le journaliste de Canal+ a superbement ignoré les Phocéens quand un twittos lui a demandé quelles équipes termineraient sur le podium. Selon lui, le PSG sera champion de France, l'OL et le LOSC seront juste derrière. Il n'a même pas évoqué le cas de la formation d'André Villas-Boas…

"Lyon et Lille sont des candidats extrêmement intéressants"

“Je pense que le PSG va finir cette année 2020 à un point du leader sauf dinguerie ce mercredi. Et je trouve que compte tenu de cette première partie de saison du PSG avec : pas de préparation, le Covid, des séries de blessures gaguesques, il y a eu quand même encore trois blessures à Lille en fin de match, ce n’est déjà pas si mal d’avoir fini premier de sa poule en Ligue des champions et d’être à un point du leader."

"Je pense qu’avec un peu moins de blessés et avec une coupure qui ne sera pas énorme mais qui aura au moins le mérite d’exister, Paris va se lancer sur d’autres bases en deuxième partie de saison. Mais attention à Lille et Lyon qui ont beaucoup de qualités. Beaucoup disent que la Ligue 1 c’est de la m… Je ne suis pas trop d’accord avec ça finalement parce que l’on a un championnat serré. Il est serré parce que le PSG a perdu quatre fois et qu’ils ont énormément de difficultés en cette première partie de saison mais Lyon et Lille sont des candidats extrêmement intéressants.”