PSG- OM (0-1) : l'incroyable déclaration de Le Graët sur la polémique des propos racistes d'Alvaro

Ce soir, Noël Le Graët était l'invité de l'émission "Le Grand Journal de l'Eco" sur BFMTV. Mais, évidemment, celui qui est président de la FFF a été interrogé sur la houleuse victoire de l'OM à Paris (1-0) dimanche soir. Et notamment la bagarre générale à la fin du match, qui aurait vu le Marseillais Alvaro Gonzalez lancer des insultes racistes à Neymar. En voulant désamorcer la polémique, le Breton en a créé une plus grande encore…

"Sur un match, il peut y avoir des écarts. Mais on est à moins de 1% de difficulté aujourd'hui (par rapport au racisme). Quand un black marque un but, tout le stade est debout. Le phénomène raciste dans le sport, et dans le football en particulier, n'existe pas ou peu."