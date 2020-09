PSG - OM (0-1) : Layvin Kurzawa présente ses excuses

Certains jugeront ça opportuniste, sachant que la commission de discipline se réunira demain pour examiner les incidents survenus lors du Clasico dimanche. D'autres trouveront que Layvin Kurzawa a bien changé. Certes, il a dérapé à la fin de PSG-OM (0-1) en donnant un violent coup de pied à Jordan Amavi lors de la mêlée générale qui a débouché sur plusieurs expulsions, dont la sienne. Mais il a fait amende honorable…

"Quand on est un joueur pro, on n’a pas le droit de montrer un tel comportement. Parfois, la soif de défendre nos coéquipiers nous fait déraper, le plus important est d’en avoir conscience, s’excuser. Je regrette la mauvaise image que j’ai renvoyée auprès des personnes qui regardent le match et surtout les enfants qui rêvent de devenir footballeurs professionnels. Nous sommes une équipe unie, une famille et nous serons toujours ensemble. Ici c’est Paris."