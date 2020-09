PSG – OM (0-1) : Un communiqué pour défendre Neymar

A l'issue du match PSG-OM (0-1), lors duquel il a été expulsé, Neymar a accusé Alvaro Gonzalez d'insultes racistes. Et le Brésilien a reçu ce soir le soutien de son club. Via un communiqué, le PSG « compte sur la Commission de Discipline de la LFP pour enquêter et faire la lumière sur ces faits » et « soutient fermement Neymar Jr ».

Et au club de la capitale d'ajouter : « Depuis plus de 15 ans, le Club est engagé avec force dans la lutte contre toutes les formes de discriminations aux côtés de ses partenaires comme SOS Racisme, la Licra ou Sportitude. Le Club se tient à sa disposition pour collaborer au déroulement des investigations ». La commission de discipline se prononcera mercredi. De lourdes sanctions sont déjà annoncées.