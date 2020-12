PSG, OM, ASSE, FC Nantes, Stade Rennais : Pierre Ménès a une autre polémique que Mediapro à régler

C'est un sujet qui fait polémique depuis quelques heures et qui fait suite à une décision radicale de Canal Plus. Il y a quelques jours, l'humoriste Sébastien Thoen, sous contrat avec Canal Plus, se trouvé associé avec Julien Cazarre à une parodie de l'émission « L'heure des pros » présentée par Pascal Praud sur Cnews.

Cette parodie, sur fond de rencontre entre le LOSC et Lorient, n'a tellement pas plu à la direction de Canal Plus que Sébastien Thoen a été purement et simplement renvoyé. Décision qui a fait bondir sur les réseaux sociaux, et conduit à une pétition publiée aujourd'hui de la part des journalistes de la chaîne.

Ménès assure ne pas avoir reçu la pétition

Si certains noms bien connus comme Olivier Dacourt ou Habib Beye y figurent, d'autres comme Hervé Mathoux et Pierre Ménès n'y sont pas. Ce qui a provoqué un déchaînement de commentaires ce jour auquel le consultant du CFC a répondu. Pierre Ménès assure tout simplement ne pas avoir signé cette pétition car personne ne lui avait envoyé. Dont acte.