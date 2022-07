PSG, OM, ASSE, OL, FC Nantes : la FFF a dévoilé le bulletin de notes des centres de formation

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

C'est la fin de saison et, comme de coutume, la Fédération vient de publier son classement des meilleurs centres de formation. L'ensemble des clubs professionnels sont dotés d'une pépinière et celle-ci a été jugée sur plusieurs critères comme la professionnalisation, le temps de jeu en équipe première de ses pensionnaires, les sélections en équipes de jeunes, la scolarité et la représentation européenne.

Ils sont quatre à avoir obtenu quatre étoiles sur cinq, soit la meilleure note : l'OL, dont les jeunes ont remporté la Coupe Gambardella 2022, le PSG, l'AS Saint-Etienne, dont les pépites ont bénéficié d'une grosse exposition avec le projet jeunes de Claude Puel, et Le Havre, toujours aussi performant au niveau de la formation. Les rivaux nantais et rennais ont eu 3,5 étoiles. L'Olympique de Marseille... 2,5.

La FFF a décerné les notes des centres de formation. Le #FCNantes hérite de 3,5/5. Seuls quatre centres sont mieux notés (Lyon, Le Havre, Saint-Etienne, PSG). pic.twitter.com/b2y0k8KEVG — Ph Ouggourni (@PhOuggourni) July 7, 2022

Pour résumer La Fédération française de football a noté les centres de formation des clubs professionnels à partir de plusieurs critères et les a classés en fonction du nombre d'étoiles reçues. Ceux de l'OL, du PSG, de l'ASSE et du Havre sont les meilleurs.

Raphaël Nouet

Rédacteur

Podcast Men's Up Life