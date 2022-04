PSG - OM : Daniel Riolo a trouvé les vrais coupables de ce Classique honteux

Zapping But! Football Club PSG : Lukaku une opportunité XXL pour Paris !

Le PSG a remporté le Classico hier face à l'OM (2-1) mais la rencontre, de piètre qualité, ne restera pas dans les annales, avec peu d'ambiance, peu de jeu et une VAR omniprésente. On s'est ennuyés ferme et selon Daniel Riolo, la politique mise en place par le club parisien n'est pas étrangère à ce pauvre Classique...

« Ce PSG là et ses dirigeants ont même réussi à flinguer un PSG-OM…. Bravo belle réussite », s'est-il en effet agacé. Nasser al Khelaïfi et Leonardo apprécieront...

Ce PSG là et ses dirigeants ont même réussi à flinguer un PSG OM…. Bravo belle réussite 👍👍 — Daniel Riolo (@DanielRiolo) April 17, 2022

Pour résumer Le choc entre le PSG et l'OM accouché d'une souris. Daniel Riolo croit savoir pourquoi... « Ce PSG là et ses dirigeants ont même réussi à flinguer un PSG-OM…. Bravo belle réussite », s'est-il en effet agacé. Nasser al Khelaïfi et Leonardo apprécieront...

Laurent HESS

Rédacteur