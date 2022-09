PSG, OM : Di Maria et Milik unis contre l'entraîneur de la Juventus

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Lukaku, une idée qui fait son chemin

Hier soir, la Juventus Turin s'est inclinée à domicile face au Benfica Lisbonne (1-2). Après deux journées, elle compte zéro point et, dans un groupe promis au PSG, voit la qualification pour les 8es de finale de la Champions League s'éloigner. Cette défaite a confirmé ses énormes difficultés du moment, de nature à remettre en cause l'avenir de Massimiliano Allegri sur son banc. Surtout que l'entraîneur toscan est contesté par au moins deux de ses joueurs, deux anciens de la Ligue 1.

En effet, une caméra de télévision a surpris hier soir Angel Di Maria en train de reprocher à Allegri ses changements au moment du remplacement à la 70e minute de Milik, qui avait ouvert le score, par le milieu de terrain Nicolo Fagioli. Un drôle de choix alors que les Bianconeri essayaient de revenir au score. Di Maria n'avait de toute façon pas compris son remplacement douze minutes plus tôt. Sachant que la star de l'équipe, Dusan Vlahovic, n'est pas non plus satisfaite du style de jeu de l'équipe, ça risque de chauffer prochainement pour Allegri !