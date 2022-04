PSG - OM : Classico, Neymar, Messi... le CUP justifie sa fronde

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

C'est la grande question du moment au PSG : le CUP va-t-il continuer sa grève des encouragements dimanche pour la réception de l'ennemi marseillais ? Le porte-parole du groupe ultra, Romain Mabille, a répondu au micro de France Bleu : "Je le confirme, on sera en tribune mais il n'y aura rien de nouveau pour la simple et bonne raison que rien n'a évolué depuis nos revendications. Il n'y a aucune communication du club. On sait très bien qu'ils ne vont pas virer tout le monde car on l'a demandé. Mais il y a des problèmes au club, que ce soit sur l'équipe masculine, féminine, les jeunes, la gestion commerciale. On attend d'avoir des réponses".

C'est toujours la guerre larvée au PSG, donc. Et les stars comme Lionel Messi et Neymar peuvent également s'attendre à des sifflets, comme l'a expliqué Mabille : "Les sifflets contre Messi et Neymar ? Le Neymar qu'on a à Paris n'est pas le même qu’en sélection ! Et sur Messi, bien évidement qu'on est contents d'avoir Messi au PSG, mais nous on veut un Messi qui fait rayonner le PSG !"

🗣 | Romain Mabille (président du CUP) :



Raphaël Nouet

Rédacteur