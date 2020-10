Alors que l'instance n'a pas souhaité trancher faute de preuves suffisantes sur le racisme de l'Espagnol et l'homophobie du Brésilien, certains ne se sont pas privé de prendre partie. C'est notamment le cas du frère de Marquinhos, qui a tapé sur la Commission via son compte Instagram : « Le raciste de Marseille (sic), 0 match de suspension… Marquinhos qui ne prend jamais de jaune, un match de suspension… La Ligue 1, c’est vraiment une comédie », a ironisé l'entourage du capitaine du PSG.

Ménès : « Jugement Ponce Pilate de la Commission de discipline »

De son côté, Pierre Ménès est fatigué des commentaires : « Jugement Ponce Pilate de la Commission de discipline. Pas de sanctions. Donc tout le monde va râler. Et si on passait à autre chose du coup ? », a-t-il proposé, loin de prendre partie pour l'un ou l'autre dans cette affaire et qui a cru bon de se justifier :

« En fait on a assisté à une bataille de pseudos experts pendant 15 jours qui se démentaient les uns les autres. Comme il n’y avait aucune image probante, la commission a tranché. Après il faut être de mauvaise foi pour incriminer avec certitude l’un ou l’autre », a-t-il simplement commenté. La mauvaise foi, le propre du supporter non ?