PSG - OM : le nouveau coup de sang de Neymar

Zapping But! Football Club Paris Saint-Germain : Ramos peut-il encore sauver son expérience à Paris ?

Neymar est l’un des sportifs les plus médiatisé au monde. Depuis son arrivée au PSG, le brésilien a souvent été blessé et de nombreuses critiques, sur son hygiène de vie et aussi sa motivation, ont vu le jour. Décisif contre l’OM, l’ancien joueur du FC Barcelone à répondu vivement aux critiques d’un ancien joueur de foot brésilien. Fabio Aurelio, ancien footballeur brésilien s’était exprimé sur le fait que Neymar n’est pas remporté de ballon d’or : « si c'était moi, je serai déçu ».

Sur Instagram, la réponse du numéro 10 parisien ne s’est pas fait attendre. Dans un premier temps, Neymar a posté des photos de son palmarès avec écrit : « Je suis vraiment trop déçu… mon dieuuuu… Et encore je n’ai pas tout mis ». Dans un second temps, il a pris la parole et fracasse Fabio Aurelio : « Je suis fatigué, de ces anciens joueurs qui ouvrent leur bouche pour raconter des conneries. 5 minutes d'interview et il s'en sert pour parler de la vie des autres. Si tu veux critiquer, critique. Mais raconter des conneries comme ça, ça ne le fait pas »

Fabio Aurelio sur la carrière de Neymar qui n'a pas gagne le ballon d'or "si c'était moi, je serai déçu"



Neymar répond en story en postant son palmarès :

"Je suis vraiment trop déçu 😥 mon dieuuuu 😥😥

Et encore j'ai pas tout mis." pic.twitter.com/CHBophX4X8 — Eridan (@eridan75) April 18, 2022

Pour résumer Souvent critiqué pour son choix de carrière, Neymar a répondu à ses détracteurs après le match contre l’OM. Neymar règle ses comptes avec un ancien footballeur brésilien qui avait critiqué sa carrière avant le Classico.

Adam Duarte

Rédacteur