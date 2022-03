PSG, OM, OL, ASSE, FC Nantes, RC Lens, LOSC : un danger guette la LFP avec CVC

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

La LFP et ses clubs ne cessent de se féliciter du milliard et demi d'euros que CVC va leur verser pour acquérir 13,04% de la société commerciale que la Ligue va mettre en place. Le PSG va récupérer 200 M€ dans l'histoire, l'OM et le PSG 90 M€, Nice, Rennes et Lille 80 M€, les autres un peu plus de 30 M€, le tout payable en trois fois avec un premier versement en juillet. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes ? C'est la question que s'est posée Philippe Auclair. Le journaliste d'Eurosport a interrogé plusieurs acteurs du dossier et a notamment regardé comment cela s'était passé pour les autres partenaires de CVC dans le monde du sport.

Voici le principal point négatif : "Certaines écuries de F1 se sont plaintes de ce que CVC avait mis une pression indue sur leur sport en voulant maximiser son retour sur investissement à chaque opportunité, que ce soit en privilégiant systématiquement les chaînes de télévision à péage quand il fallait choisir un diffuseur ou en encourageant le "cirque" de la Formule 1 à dresser son chapiteau dans les pays les plus offrants, sans se soucier de la dimension éthique de ces choix. Comme Bob Fernley, ancien vice-directeur sportif de Force India, le confia au journaliste britannique James Corbett, "toutes leurs actions avaient pour objectif d'extraire autant d'argent que possible du sport en y mettant le moins possible eux-mêmes".

Les supporters qui espèrent revoir des matches de championnat en clair risquent d'attendre longtemps...

Un milliard et demi pour le football professionnel français: derrière le chiffre, si imposant, une question - s'agit-il d'un miracle, ou d'un mirage? Ma tentative de décryptage pour @Eurosport_FR: https://t.co/FZvAWzmJyO — Philippe Auclair (@PhilippeAuclair) March 29, 2022

CVC veut un retour sur investissement rapide Dans une enquête sur les pratiques de CVC réalisée pour Eurosport, le journaliste Philippe Auclair révèle que le fonds de pension veut un retour sur investissement des plus rapides et privilégie pour cela les décisions qui vont en ce sens. Comme diffuser les compétitions sur les chaînes à péage.

Raphaël Nouet

Rédacteur