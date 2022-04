PSG - OM : Pochettino chauffe Mbappé avant le Classique

Zapping But! Football Club Paris Saint-Germain : Ramos peut-il encore sauver son expérience à Paris ?

En marge de ce choc, le PSG a publié son traditionnel point médical. Ce dernier concerne Leandro Paredes, toujours en convalescence après son opération pour une pubalgie, Julian Draxler, Layvin Kurzawa, Abdou Diallo mais aussi Ander Herrera. Tous absents demain contre l'OM (20h45). « Le Classique est un match spécial. J’ai eu la chance d’en disputer il y a plus de 20 ans comme joueur, capitaine et maintenant comme entraîneur. Je pense qu’on a un groupe qui connait l’importance du Classique. On en a parlé », a affirmé Mauricio Pochettino en conférence de presse.

Le coach du PSG se méfie surtout du collectif de l’OM. « L’OM est une équipe avec beaucoup de dynamisme, avec de la technique et qui joue en bloc. Ils essayent de jouer au football et font une grande saison, a-t-il martelé. Ils ont aussi des qualités en attaque rapide. La comparaison avec Sampaoli ? Elle ne me plait pas forcément, nous sommes deux entraîneurs différents. Ce qui est sûr, en revanche, c’est qu’on a été inspiré par Marcelo Bielsa. »

En précisant que le match de demain était sans doute « le match le plus important de la fin de saison du PSG, une finale », Pochettino a passé la brosse à reluire à Kylian Mbappé. « J’ai une bonne relation avec lui, c’est un talent énorme, a-t-il savouré. On est content parce qu’on l’a vu grandir, il était dans une période difficile quand nous sommes arrivés et aujourd’hui il va beaucoup mieux. Il est toujours en train de se développer. Il a pris une place importante et la garde grâce à son talent et son humilité. »

