PSG – OM : un trop gros risque pris par Tuchel avec Neymar ?

L'annonce du groupe parisien, en ce dimanche après-midi, ne laisse guère de doutes sur les intentions de Thomas Tuchel. Le technicien allemand compte sur Neymar pour affronter l'OM, et sans doute même comme titulaire.

Un choix dicté par les nombreuses absences dans le domaine offensif, mais qui reste risqué dans la mesure où le Brésilien n'a fait son retour à l'entraînement que vendredi. Sa condition physique incertaine suscite donc de nombreux doutes.

Lizarazu ne l'alignerait pas

Sur l'antenne de Telefoot, Bixente Lizarazu a d'ailleurs pointé du doigt une décision trop risquée selon lui au regard de la saison qui attend le PSG. « S’il y a le moindre risque, il ne faut pas le prendre. La saison est longue et, on le sait, Neymar a eu des blessures assez importantes sur ces dernières années. Il ne faut pas oublier non plus que son dernier match, c’était le 23 août dernier en finale de la Ligue des Champions. Le PSG ne peut pas caler sa saison sur le Classique. Il ne peut pas caler sa saison sur un match, ce n’est pas possible. S’il y a un risque, s’il n’est pas assez préparé, je ne prendrais pas ce risque-là avec Neymar », a assuré le consultant.