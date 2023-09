PSG - OM : une immense surprise dans le onze de Luis Enrique ?

Zapping But! Football Club PSG : Kolo Muani, Osimhen, Kane...Quel numéro 9 pour Paris ?

À la veille du Classique entre le PSG et l’OM, un changement majeur pourrait s’opérer dans le onze de Luis Enrique par rapport à la solide victoire contre le Borussia Dortmund, mardi en igue des champions (2-0). D’après L’Équipe, le coach du PSG serait tenté de laisser Randal Kolo Muani sur le banc de touche afin de titulariser Gonçalo Ramos contre l’OM (20h45).

Ramos à la place de Kolo Muani ?

Entré en jeu en Ligue des champions, l’attaquant portugais avait marqué un but finalement refusé pour hors-jeu et a démarré trois matches depuis son arrivée à Paris cet été, avec un sentiment mitigé. Sa présence, s’il elle se vérifiait, donnerait plus de poids dans l’axe.

