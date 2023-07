PSG : on connaît la date des retrouvailles entre Mbappé et un al-Khelaïfi fou de rage

Zapping But! Football Club PSG : Kylian Mbappé a-t-il réussi un sans-faute cette saison ?

Au lendemain de la parution de France Football et son interview explosive de Kylian Mbappé, la poussière de l'explosion commence seulement à retomber. On peut donc constater les dégâts occasionnés par les propos de l'attaquant, qui se trouve actuellement au Cameroun. Le Parisien confirme que six de ses partenaires ont contacté Nasser al-Khelaïfi pour lui dire combien le natif de Bondy avait manqué de respect au PSG en parlant de plafond de verre en Champions League, de club clivant, etc. Et le président parisien lui-même serait fou de rage, écœuré par l'attitude d'une star qu'il a couverte d'or il y a quatorze mois.

Rendez-vous le 17 juillet à Poissy !

La question que tout le monde se pose est : et maintenant ? Eh bien, contre toute attente, rien n'aurait changé ! Kylian Mbappé serait toujours parti pour disputer une dernière saison au PSG. Il est attendu à Poissy le lundi 17 juillet pour des retrouvailles qui s'annoncent explosives avec ses coéquipiers mais aussi, certainement, la direction du club sur qui il a rejeté la faute des mauvais résultats en C1. Le Parisien écrit que le joueur serait serein face à cette situation, conscient de son importance pour un PSG qui ne peut se passer de son talent. Au niveau du club, par contre, on constate tous les dégâts occasionnés par son attitude, et notamment auprès des sponsors, dont beaucoup ne se sont engagés que pour lui... Bref, les retrouvailles s'annoncent tendues !

Le calendrier du Paris Saint-Germain pour 2023-24

PSG : « club clivant », « plafond de verre »… Pourquoi la dernière sortie de Kylian Mbappé passe mal https://t.co/C79KFMr0Ex via @le_Parisien — Michaël (@PSGInna) July 9, 2023

Podcast Men's Up Life