PSG : on connaît la date du retour à l'entraînement de Mbappé et Hakimi

PSG : que faut-il attendre du trio offensif avant le Mondial ?

Revenus plus tôt de vacances après la Coupe du monde, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi ont participé aux deux premiers matches du PSG, contre Strasbourg (2-1) puis à Lens (1-3). Mais ils sont ensuite repartis en congés, notamment à New York, où ils ont assisté à un match des Brooklyn Nets, puis à Marrakech, d'où l'attaquant a lancé son tweet assassin à l'encontre de Noël Le Graët. Mais il va falloir penser à revenir...

Et selon le journaliste de France Bleu Paris Bruno Salomon, ce sera pour jeudi, au lendemain de la réception d'Angers. Réception pour laquelle Hakimi est de toute façon suspendu. D'après L'Equipe, les deux amis devraient être opérationnels pour le choc au Roazhon Park du Stade Rennais dimanche soir.