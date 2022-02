PSG : on en sait plus sur l'état de santé de Neymar et Sergio Ramos

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Le journaliste de RMC Sport, Loïc Tanzi, a donné des nouvelles de Neymar et Sergio Ramos, tous deux blessés. La star brésilienne, qui se remet d'une entorse de la cheville gauche avec lésions ligamentaires depuis la victoire du Paris Saint-Germain face à l'AS Saint-Etienne (3-1), le 28 novembre dernier, était présent ce jeudi au Camp des Loges mais il a passé la séance de son côté avec un préparateur physique.

Quant au défenseur central espagnol, touché au mollet droit, il était de nouveau absent ce jeudi de l'entraînement collectif du PSG. Sa blessure n'évolue pas. Les deux joueurs sont plus qu'incertains pour le déplacement ce dimanche sur la pelouse du LOSC, pour le choc de la 23e journée de Ligue 1.

Quelques retours à l'entraînement du jour 👀 pic.twitter.com/Jc9UXw23rH — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 3, 2022