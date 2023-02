PSG : on en sait plus sur la blessure de Messi

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Touché aux ischios-jambiers, Lionel Messi est annoncé incertain pour le 8e de finale aller de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich depuis ce jeudi. Dans son édition du jour, le journal L'Équipe a donné des nouvelles de la Pulga.

Le PSG est optimiste

Alors que le club de la capitale se voudrait rassurant, expliquant qu'il n'y a pas de lésion, l'entourage du champion du monde 2022 diffuserait l’idée d’une présence pour le premier choc face au Bayern Munich. Un point devrait être fait avec Lionel Messi ce vendredi pour essayer de déterminer avec plus de précision la durée de son absence et Christophe Galtier, qui va se présenter en conférence de presse sous les coups de 12h30, devrait donner des nouvelles plus précises de Lionel Messi.

Pour résumer L’optimisme serait de mise quant à la présence de Lionel Messi, touché aux ischios-jambiers, pour le 8e de finale aller de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich.

Fabien Chorlet

Rédacteur