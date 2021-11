PSG : on en sait plus sur la blessure de Neymar, la durée de son absence connue

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

"Les examens pratiqués hier soir confirment que Neymar Jr souffre d’une entorse de la cheville gauche avec lésions ligamentaires. Une indisponibilité de 6 à 8 semaines est a prévoir. Un nouveau point sera fait dans 72h pour préciser l’évolution", peut-on lire sur le point médical publié ce lundi par le club de la capitale.