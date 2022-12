PSG : on en sait plus sur la date du retour de Messi

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Contrairement aux autres Mondialistes comme Kylian Mbappé ou Neymar, Lionel Messi, qui vient de remporter la Coupe du monde 2022 avec l'Argentine, n'a pas encore fait son retour au Paris Saint-Germain.

Messi va discuter avec Campos

Selon les informations du journal L'Equipe, la date de retour de la Pulga à Paris devrait être actée dans les prochaines heures après une discussion entre le champion du monde et le conseiller sportif parisien, Luis Campos. Alors que le média argentin TyC Sports a évoqué la date du 3 janvier prochain, le club de la capitale n'a pas confirmé ni infirmé. Une chose est sûr, on ne verra pas Lionel Messi ce mercredi contre le RC Strasbourg et ce dimanche face au RC Lens.

Le President Nasser Al-Khelaïfi avec le 𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐮 𝐦𝐨𝐧𝐝𝐞 Leo Messi. ❤️💙



🏆 #FromParisToQatar pic.twitter.com/wa8qQIgRDw — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 19, 2022

