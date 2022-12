PSG : on sait quand Mbappé et Neymar feront leur retour sur les terrains

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Hormis Lionel Messi, les Mondialistes parisiens ont fait progressivement leur retour la semaine dernière à l'entraînement. Selon les informations du journal L'Equipe, ils pourraient avoir du temps lors de la réception ce mercredi du RC Strasbourg et/ou lors du déplacement ce dimanche sur la pelouse du RC Lens.

Cela dépendra des sensations

"Leur intégration aux séances collectives a été progressive, mais rapide, si bien que le club étudie la possibilité de leur donner du temps de jeu y compris pour les derniers arrivés (Kylian Mbappé et Achraf Hakimi mercredi, Neymar et Marquinhos jeudi), lors des matchs à venir. En particulier le déplacement dimanche à Lens. (...) Le club est à l'écoute de leurs sensations et il ne précipitera rien. Mais si certains d'entre eux sont en mesure d'être alignés, de petites plages de repos pourraient être programmés ces prochaines pour compenser cet enchaînement", explique le quotidien sportif.

Voici la une de L'Équipe du 26 décembre. pic.twitter.com/piCsaSUpyF — L'ÉQUIPE (@lequipe) December 25, 2022

Pour résumer En fonction de leurs sensations, les Mondialistes parisiens dont Kylian Mbappé et Neymar pourraient jouer contre le RC Strasbourg et/ou face au RC Lens.

Fabien Chorlet

Rédacteur