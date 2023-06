PSG : Paris a doublement flingué les chances de Galtier d'entraîner le Napoli !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

L'officialisation est tombée hier soir : Rudi Garcia est le nouvel entraîneur du Napoli. Le président du club champion d'Italie, Aurelio De Laurentiis, se vantait d'avoir une liste de quarante prétendants pour succéder à Luciano Spalletti, qui a souhaité prendre une année sabbatique. Il l'avait réduite à deux et l'on pensait que Christophe Galtier était en pole, devant Garcia. On se trompait. Comme l'explique RMC ce vendredi, le futur ex-entraîneur du PSG traînait deux boulets rédhibitoires pour espérer s'assoir sur le banc du SSCN.

Il ne voulait pas enchaîner deux saisons décevantes

Le premier, c'est le fait que De Laurentiis voulait que le nouvel entraîneur soit nommé avant la fin de la semaine. Or, Galtier ne s'est toujours pas mis d'accord avec le PSG pour résilier son contrat. Tant que ce ne sera pas le cas, il ne pourra pas s'engager avec qui que ce soit. Le timing était trop juste pour répondre à l'exigence de De Laurentiis. Et le second boulet, c'est la saison qu'il vient de vivre avec le PSG. RMC assure que Galtier savait qu'il serait très difficile de faire mieux que Spalletti, qui a offert au Napoli le troisième Scudetto de son histoire, le premier depuis 33 ans. Et il ne se voyait pas enchaîner une deuxième saison décevante après celle vécue à Paris... Une réflexion que n'a visiblement pas eue Rudi Garcia, qui sort pourtant de plusieurs expériences difficiles (OM, OL, Qatar)...

🇮🇹 Longtemps pressenti pour s'installer sur le banc de Naples en remplacement de Luciano Spalletti, Christophe Galtier a finalement été doublé par Rudi Garcia notamment en raison d'un timing trop courthttps://t.co/u3Ec3u4sLy — RMC Sport (@RMCsport) June 16, 2023

