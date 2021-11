PSG : Paris a fait une erreur avec Messi, Rothen tire à balles réelles !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Encore décevant lors de Manchester City – PSG (2-1), Lionel Messi se retrouve une nouvelle fois au cœur des critiques à Paris. Dans « Rothen s'enflamme » jeudi sur RMC, Jérôme Rothen a mis les pieds dans le plat en mettant carrément en cause le recrutement du sextuple Ballon d'Or, seulement auteur de 4 petits buts depuis son arrivée.

Rothen commence à s'agacer

« Est-ce que Paris a commis une erreur en recrutant Messi ? Je le pense de plus en plus. Quand tu prends Lionel Messi, tu t’attends à plein de choses, à des exploits individuels qu’on a du mal à voir depuis le début de la saison. Tu t’attends à ce qu’il bonifie ses coéquipiers… Et puis il faut arrêter de me dire qu’il est encore en rodage. Tu n’as pas le temps ! On arrive au mois de décembre (…) On est obligé de constater qu’il n’y a pas autour les joueurs pour permettre à Lionel Messi d’avoir une emprise sur l’équipe. Il installe un faux-rythme qui ne correspond pas aux joueurs qui sont autour. (…) Les dirigeants parisiens ne se sont pas rendus compte qu’il faut avoir des joueurs qui vont dans son sens, dans son tempo, qui lui permettent de briller ».

Anelka lui donne encore du temps

Également présent en plateau, l'ancien parisien Nicolas Anelka a nuancé de son côté l'échec : « Il faut encore attendre. Ce qu’on a vu aujourd’hui, ce n’est pas le Messi de Barcelone. Il n’est pas encore arrivé à son niveau. Est-ce à cause des blessures ? Je ne sais pas. Est-ce parce que c’est un nouveau club, des nouveaux coéquipiers ? Je ne sais pas non plus. Mais on est en droit de demander plus. Et les supporters aussi. On savait que Messi ne courrait pas beaucoup. Il n’y a pas de surprise. Il a besoin qu’on joue avec lui, qu’on s’appuie sur lui, qu’il fasse un peu le jeu mais le problème est qu’il n’est plus à Barcelone ».

Ce vendredi, le RC Lens reçoit Angers à Bollaert. Sur France Pari, la victoire des Sang et Or est cotée à 1,78 pour 3,50 le nul et 3,85 le succès du SCO. Venez vous faire de l'argent de poche sur France Pari.