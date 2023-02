PSG : Paris a renoué avec deux très mauvaises habitudes contre Reims

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Toujours plus compliqué, c'est une évidence. Remporter, y compris pour le PSG, un match à dix contre onze n'est pas chose aisée. Voilà aussi pourquoi les joueurs de Galtier, rejoints dans les arrêts de jeu, ont été rejoints par le Stade de Reims, hier soir dimanche au Parc des Princes. Plus étonnant, et cela montre que le club de la capitale retombe parfois dans ses travers, ce n'set pas la première fois qu'un joueur entrant se fait vite expulser. Marco Verratti, sorti par l'arbitre après plus de 13 minutes, est ainsi le troisième Parisien à voir rouge, après David Beckham (9 minutes) et Layvin Kurzawa (12 minutes), comme l'indique le statisticien Opta.

Ce que l'on a découvert également face à Reims, c'est le manque d'inspiration offensive en première période. A tel point que jamais, depuis avril 2018, le PSG n'avait tenté aussi peu avec un petit tir tenté. En somme, ne pas tenter et jouer à dix, cela vous pousse à abandonner deux points sur votre pelouse. Logique.