PSG : Paris a une bête noire en Ligue 1 et elle est identifiée

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Trois point d'avance sur le second. Et cinq sur le troisième avec, de surcroît, une meilleure différence de buts. Le PSG, en dépit de sa défaite face au Stade Rennais hier soir dimanche, a donc encore un petit peu de marge en tête de la Ligue 1. Et si le championnat est bel et bien relancé, les joueurs de Christophe Galtier restent maîtres de leur destin.

Autre certitude, le Stade Rennais ne réussit pas aux joueurs évoluant dans la capitale. Car comme le rappelle justement Opta, il n'est pas une équipe qui a plus battu le PSG depuis l'arrivée des Qataris que la formation bretonne. A six reprises très précisément. On compte, juste derrière, l'OL et l'AS Monaco.