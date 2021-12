PSG : Paris, club le mieux représenté dans l'équipe de l'année de l'IFFHS

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

La fin de l'année est toujours l'époque des bilans et des récompenses. Le PSG a déjà fait fort lors des trophées de France Football puisque Lionel Messi a décroché le Ballon d'Or et Gianluigi Donnarumma le prix Lev Yachine du meilleur gardien de l'année. La Fédération internationale de l'histoire et des statistiques du football en remet une couche ce soir avec son onze idéal de 2021.

On y trouve quatre Parisiens dedans, Gianluigi Donnarumma dans les buts, Achraf Hakimi au poste de latéral droit, Lionel Messi en meneur de jeu et Kylian Mbappé sur l'aile droite d'une attaque à trois. Les autres postes sont occupés par Leonardo Bonucci (Juventus), Ruben Dias (Manchester City) et Alphonso Davies (Bayern Munich) en défense, Kevin De Bruyne (Manchester City) et Jorginho au milieu, Robert Lewandowski (Bayern Munich) et Cristiano Ronaldo (Manchester City) en attaque. Quatre joueurs du PSG, aucun du Real Madrid ou du FC Barcelone : ça sent la passation de pouvoir au plus haut niveau européen !

