PSG : Paris fait tout pour récupérer Kylian Mbappé dès dimanche !

Avec quatre suspendus (Neymar, Paredes, Kurzawa, Diallo), un blessé de longue durée (Bernat) et plusieurs jours incertains parmi lesquels Verratti et Kehrer, le Paris Saint-Germain pourrait se rendre très amoindri dimanche à Nice. Dans ce panorama assez gris, Thomas Tuchel espère toutefois un retour pour le choc à l'Allianz Riviera.

Frappé par la Covid-19 au rassemblement des Bleus le 7 septembre dernier, Kylian Mbappé n'est plus contagieux et vient de passer dix jours à l'isolement. Bloqué par le protocole qui lui impose de passer 15 jours à l'écart, l'international tricolore ne peut théoriquement pas jouer contre les Aiglons mais les dernières annonces du Premier Ministre Jean Castex, qui a abaissé de 14 à 7 jours la durée de la quarantaine d'une personne anciennement malade, ouvre une brèche.

Le décret n'est pas encore passé

Au sein de la LFP comme dans les clubs, on milite pour que le délai incompressible fixé recule d'une semaine. Problème : les textes tardent à être remis à jour comme l'a rappelé le président de la commission Covid Jean-François Chapelier à L'Equipe (« Le décret d'application n'a pas été publié »).

Pour que Kylian Mbappé soit disponible dimanche contre Nice, il faut qu'un décret soit publié avant cette date. Du côté du PSG, on croise bien évidemment les doigts alors que, de leurs côtés, les Aiglons devront faire sans Kasper Dolberg, Alexis Claude-Maurice et Stanley Nsoki, tous positifs au virus et forfaits. Les résultats des nouveaux tests sur l'effectif doivent tomber dans la journée. Pour l'instant la tenue de la rencontre n'est pas menacée.