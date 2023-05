PSG : le Qatar fait un pas de plus vers Mourinho

Zapping But! Football Club PSG : Neymar au PSG, faut-il dire stop ?

Alors que Christophe Galtier, arrivé l'été dernier sur le banc du Paris Saint-Germain où il a succédé à Mauricio Pochettino, pourrait être limogé de son poste d'entraîneur cet été, les dirigeants parisiens s'activent depuis plusieurs semaines pour lui trouver un remplaçant.

Négociations entamées avec Mourinho !

Parmi les noms évoqués pour succéder à Christophe Galtier, on retrouve celui de José Mourinho. Et à en croire les informations de Foot Mercato, des discussions existeraient entre le champion de France en titre l'actuel entraîneur de l'AS Roma, qui serait vraiment attiré à l'idée de devenir le nouvel entraîneur du PSG. Il n’y aurait toutefois pas encore de contact établi entre le club de la capitale et le club de la Louve.

🚨 Le PSG discute avec José Mourinho 🇵🇹 ! ❤️💙



Il n’y a néamoins pas encore de contact établi entre le PSG et l’AS Roma. ❌



(@Santi_J_FM) pic.twitter.com/4VXElFcXbB — Actu Foot (@ActuFoot_) May 3, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Le Paris Saint-Germain aurait entamé des discussions avec José Mourinho pour succéder à Christophe Galtier. Il n’y aurait toutefois pas encore de contact établi entre le club de la capitale et l'AS Roma.

Fabien Chorlet

Rédacteur