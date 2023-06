PSG : Paris ne fêtera pas son 11e titre, les mots forts de Galtier pour Sergio Rico et Messi

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Des nouvelles de Sergio Rico

"Ce sont celles que vous pouvez avoir à travers les communiqués de l'hôpital de Séville. Notre docteur est en relation permanente avec la famille et le corps médical autour de Sergio. On n'a pas plus d'information que cela. On est tous touché parce qu'on est passé au titre de champion de France samedi à un réveil plus que douloureux dimanche matin. On est tous touchés, on essaye tant bien que mal à se changer les idées à travers les séances d'entraînement qui ne ressemblent en rien à une préparation de match. On est très unis pour envoyer beaucoup d'ondes positives et d'énergie à Sergio, sa maman, son épouse, ses proches. Il n'y aura pas de fête, c'est une semaine très difficile."

La saison prochaine

"Cette semaine, il n'y a pas eu de discussion sur la saison prochaine. Tous les esprit sont tournés vers la situation de Sergio. Il n'y pas eu de discussions, il y a un temps pour tout. Dans les jours qui vont suivre, il y aura la question de la saison prochaine et il y en aura concernant mon avenir. Personne n'imaginait qu'Igor Tudor allait partir. Il sera temps d'échanger avec ma direction sur les orientations de la prochaine saison."

Messi

"J'ai eu le privilège de diriger le meilleur joueur de l'histoire du football. Ce sera son dernier match au Parc des princes j'ose espérer qu'il sera accueilli de la meilleure des façons. Cette année, il a été un élément important, toujours disponible. Les remarques ou les critiques, je ne les trouve pas du tout justifiées. Quans vous faites une saison avec la Coupe du monde au milieu, vous terminez avec des stats avec 21 buts et 20 passes décisives... Il a toujours été au service de l'équipe. Ça a été un grand privilège de l'accompagner tout au long de la saison."

Propos retranscrits par RMC