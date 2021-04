PSG : Paris nouveau chouchou des Français, le sondage qui tue

France Football a beaucoup fait parler ce mardi avec sa Une, sur laquelle on peut lire "Le pari de la France" en titre et en accroche : "Longtemps contesté loin de Paris, le PSG commence à se bâtir une vraie reconnaissance dans l'Hexagone grâce à ses épopées". Une enquête qui ne se base sur aucune étude sérieuse et sur le simple fait que des maillots de Neymar ont été vus dans Marseille. Les réactions à cette Une sur les réseaux sociaux ont été très virulentes.

Une majorité pense que son image n'a pas évolué

Du coup, France Football a décidé d'organiser un sondage sur son site Internet… qui confirme que les supporters de football ne sont pas d'accord. A la question "Constatez-vous une amélioration de l'image du PSG en France depuis les dernières performances européennes du club de la capitale ?", ils étaient 51% à estimer que non. Et encore, un tour sur les commentaires montrait que plusieurs personnes ayant voulu répondre à un "Oui" avaient été comptabilisées comme tel alors qu'elles voulaient voter "Non"…

Le Paris Saint-Germain nouveau chouchou des Français, c'est donc beaucoup moins évident qu'il n'y paraît. Sans doute qu'il cartonne chez les jeunes ainsi que chez les simples férus de football, qui ne soutiennent pas particulièrement un club. Mais chez les vrais passionnés, sa réussite due au dopage financier ne sera jamais respectée. Mais l'essentiel, finalement, est que le PSG contente ses supporters. C'est déjà énorme pour un club français…