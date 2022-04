Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Kimpembe espéré en Premier League, De Vrij et Koulibaly en attente

Mbappé creuse l'écart pour le titre de meilleur buteur...

Désireux d'offrir à Kylian Mbappé le titre de meilleur buteur, Neymar Jr et Lionel Messi se sont mis au service du Bondynois à la demande de Mauricio Pochettino. A la Meinau, ça s'est matérialisé par un doublé – ses 23e et 24e réalisations de la saison – qui lui permettent de prendre trois unités d'avance sur Martin Terrier avant Rennes – ASSE. Et une passe décisive en plus pour Neymar, qui soigne aussi ses stats actuellement.

130 – Kylian Mbappé a marqué son 130e but en Ligue 1, seul Edinson Cavani en a inscrit plus dans l’élite au 21e siècle (138). Irrésistible. #RCSAPSG pic.twitter.com/0fEh86Vr51 — OptaJean (@OptaJean) April 29, 2022

… Et meilleur passeur

S'il pense au classement des buts, « Kyky » est aussi en tête des passeurs devant son coéquipier Lionel Messi (13). Ce vendredi, le Bondynois a accentué son avance en délivrant sa 15e passe à l'attention de son grand copain Achraf Hakimi pour le 2-1.

La défense à trois a bégayée

Disposant depuis quelques semaines de ses trois centraux, Mauricio Pochettino a aligné sa fameuse défense à trois Marquinhos – Sergio Ramos – Kimpembe mais la complémentarité des trois hommes n'a pas sauté aux yeux dans les premières minutes où les vagues alsaciennes, sur des ouvertures en profondeur, se sont matérialisés par deux buts : un de Gameiro sur une passe de Lucas Perrin (3e), un de Thomasson refusé pour un hors-jeu du passeur Ludovic Ajorque (10e). L'arrière-garde n'a pas rassurée ... et a logiquement craqué sur la fin en laissant Anthony Caci seul au 2e poteau (90e+1).

Strasbourg 3-3 PSG, l'analyse Face à un RC Strasbourg lancé dans la course à l'Europe, le PSG a étrenné son 10e titre de Champion de France à la Meinau en y ramenant un point spectaculaire (3-3, buts de Mbappé (doublé) et Hakimi contre une réalisation de Gameiro, un csc de Verratti et un but d'Anthony Caci). Ce qu'il faut retenir de ce match.

Alexandre Corboz

Rédacteur