PSG : Paris s'incruste entre le Real Madrid et le FC Barcelone

Le PSG 6ème au classement UEFA après sa victoire face à Manchester City (2-0). Une stat tout de même intéressante puisqu’elle révèle que sur les 5 dernières années le PSG est le 6ème meilleur club européen en ayant pris 100 points de coefficient UEFA et se place juste devant le Real Madrid et talonne le FC Barcelone. Un classement dominé par l’ogre bavarois, le Bayern Munich, suivi de Manchester City et Liverpool.

Pour mieux comprendre ce classement voici comment il fonctionne pour la Ligue des Champions :

Barème en UEFA Champions League

Élimination au premier tour de qualification : 0,5 point

Élimination au deuxième tour de qualification : 1 point

Bonus de participation à la phase de groupes : 4 points

Toute victoire à partir de la phase de groupes : 2 points

Tout match nul à partir de la phase de groupes : 1 point

Bonus de participation aux 8es de finale : 4 points

D’un point de vue du championnat français, la France reste 5ème au classement UEFA, juste devant le Portugal malgré les résultats décevants de l’OM et du LOSC.