PSG : Paris se fait un nouvel ennemi

Alors que le RB Leipzig a été placé dans le groupe A lors du tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des Champions aux côtés du Paris Saint-Germain, de Manchester City et du FC Bruges, l'entraîneur du club allemand, Jesse Marsch, n'a pas manqué de tacler le PSG que ce soit sur le plan sportif que financier.

"Le match le plus difficile va être le premier à Manchester City. City est peut-être l'équipe la plus homogène par rapport au PSG et j'espérais que nous jouerions contre eux plus tard car nous sommes toujours au milieu de notre processus de progression. (...) Mes résultats à l'école et à l’université en mathématiques étaient tout à fait corrects. Donc, avec mes connaissances, je constate que les critères du fair-play financier ne sont pas vraiment respectés par certains clubs. Avec l’esprit sportif d’un Américain, le football européen n’est donc pas juste. Je pense que seul le cricket en Inde montre un écart plus important entre les clubs les plus riches et les plus pauvres", a lâché Jesse Marsch dans un entretien accordé à Kicker.