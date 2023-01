PSG : Paris va prendre un gros chèque cette semaine

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Le PSG part en tournée en pleine saison ! Mardi, les hommes de Christophe Galtier s’envoleront pour 2 jours au Qatar et en Arabie saoudite. Un séjour avec un match amical à la clef entre le club de la capitale et une sélection de joueurs des clubs saoudiens d'Al-Nassr et Al-Hilal. Une tournée qui va rapporter 10 millions d’euros au PSG selon les informations de l’Equipe. La présence des stars Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar permettent à Paris de prendre un joli chèque en ce mois de janvier…