PSG : Paris va signer un contrat XXL pour son dernier bijou

Le PSG et le Camp des Loges, c’est fini. À la reprise, le 10 juillet, les Parisiens prendront place dans leur nouveau centre d’entraînement, à Poissy. Celui-ci devrait rapporter gros au PSG, un naming pourrait même voir le jour.

Un chèque supérieur à 20 millions ?

Le Paris Saint-Germain recevait, jusqu’à présent, un chèque de 20 millions d'euros par an de la part de son sponsor, Ooredoo. La société de télécommunication d'origine qatarienne prêtait son nom au Camp des Loges. Le nouveau centre d’entraînement est un petit bijou technologique, le journal L’Équipe révèle quelques éléments : matériaux dernier cri dans le cadre de la préparation physique et mentale, 43 chambres seront dédiées à la mise au vert et à la récupération, un restaurant d'équipe, une école pour les enfants et une salle blindée en cas d'intrusion.

Le chèque concernant le naming pourrait donc littéralement s’envoler, au vu des nouvelles infrastructures.

🇫🇷🚨| Le PSG discute actuellement avec des partenaires pour donner un nom à son nouveau centre de formation. Ooredoo au Camp des Loges offrait au PSG 20 M€ par an, mais le naming du Camp des Loges était évalué à environ 5 M€. Le prix du nouveau centre de formation devrait… pic.twitter.com/Xb76jlQHuL — PSG UPDATES (@psgupdates_) July 2, 2023

