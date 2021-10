PSG : Pierre Ménès a une solution radicale pour relancer Neymar

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Comme beaucoup d'observateurs, Pierre Ménès est inquiet pour Neymar. Surpris par les déclarations du Brésilien, prêt à mettre un terme à sa carrière internationale en 2022 après la Coupe du Monde au Qatar, le consultant est revenu sur sa plateforme « Pierrot le foot » sur la perte de joie de vivre de la star du PSG.

Le PSG contraint de se séparer de Neymar ?

« J’entends certains le critiquer pour ça : “Avec l’argent qu’il gagne…” Mais quel rapport entre le mal-être et l’argent ? Tu peux être riche et célèbre et être mal dans ta peau. C’est complètement con de dire ça. Il y a des rumeurs qui disent qu’il boit. Mais si c’est le cas, c’est peut-être aussi parce qu’il n’est pas bien. Parce qu’il est Neymar, il n’a pas le droit d’être déprimé ? »

Estimant que le PSG devrait prendre le problème à bras le corps, Pierre Ménès estime que c'est justement au club de « l’entourer pour qu’il aille mieux, qu’il retrouve cette joie qui lui permet d’exprimer son football ». Et si Paris n'y parvient pas, il faudra trancher … quitte à « casser son contrat » pour « investir son salaire sur un autre joueur ». « Mais avant d’en arriver là, Neymar a besoin d’aide plus que de critiques », a-t-il conclu.

"Chier sur Neymar est un sport national"

Les déclarations de Neymar quant à sa lassitude ont été abondamment commentées. Mais mon avis risque de vous surprendre.

À voir ici ➡️ https://t.co/nxvB3wWKg3 pic.twitter.com/jVZS7OhheE — Pierre Ménès (@PierreMenes) October 13, 2021