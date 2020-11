PSG : Pierre Ménès dénonce un problème interne plus grave que la brouille Tuchel - Leonardo

On ne compte plus la liste des blessés du PSG. Rien que samedi, quatre joueurs (Gueye, Kehrer, Florenzi et Kean) ont rejoint l’infirmerie lors du large succès au Parc des Princes devant le Stade Rennais (3-0). Qui est vraiment le coupable de cette hécatombe ? Pierre Ménès semble avoir un avis tranché sur la question. S’il ne met pas en doute à 100% le PSG ou les joueurs, le consultant de Canal+ n’est pas non plus certain que tout le travail invisible soit fait pour éviter ces pépins physiques.

« Je pense qu’il y a un problème interne au PSG »

« Je pense qu’il y a un problème interne au PSG, je ne sais pas si c’est parce que les joueurs travaillent peu ou travaillent mal. Mais il y a évidemment là, cette année, ponctuellement un problème de calendrier, a-t-il assuré dans sa pastille Pierrot Face Cam. Tu fais la finale de Ligue des Champions le lendemain de la reprise de la Ligue 1. Tu diffères ton premier match à Lens qui devait avoir lieu cinq jours plus tard, ce qui est un non-sens. Il y a des cas de Covid et c’est une escalade. Parce que qui dit joueurs qui ont le Covid dit joueur ou qui ne s’entraîne pas ou qui ne s’entraînent pas et qui sont en plus malades. Il y a une sorte d’enchaînement et tu prends des risques. Pas de vacances, pas de préparation. […] Le Bayern a fait le même nombre de matches mais le Bayern a repris trois semaines après donc 10 jours de vacances et 10 jours de préparation. Ça n’a rien à voir. »