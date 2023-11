PSG : Pierre Ménès met son grain de sel dans la polémique Luis Enrique - Mbappé

Dans son dernier « Face à Pierrot » ce lundi, Pierre Ménès est revenu sur la petite phrase de Luis Enrique critiquant gentiment Kylian Mbappé après la victoire du PSG à Reims (3-0) où le capitaine des Bleus a inscrit un triplé.

Si, contrairement à L’Equipe (qu’il dénonce d’ailleurs), l’ancien consultant du CFC se refuse à en faire des doutes, il s’étonne de la communication du coach espagnol, lequel a donné inutilement un os à ronger après ce match :

« Si on ne veut pas qu’une phrase soit montée en épingle, il ne faut surtout pas la prononcer. Un entraîneur comme Luis Enrique, qui a une telle aversion de la presse et pèse chaque mois, n’aurait jamais dû dire ce qu’il a dit sur Mbappé. On ne peut pas critiquer un attaquant qui vient de te mettre trois buts à l’extérieur, qui t’a mis 13 buts en 12 matchs de championnat. Si tu dis ça de lui, qu’est-ce que tu peux dire des autres ? »