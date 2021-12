PSG : Pierre Ménès ne part pas vaincu face au Real Madrid... mais démonte l'UEFA !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Dans son dernier « Face à Pierrot », Pierre Ménès est revenu sur le tirage de la Ligue des Champions. Un tirage difficile pour le PSG qui affrontera le Real Madrid : « Je pense que Manchester United c'était plus jouable que le Real mais que le Real c'est plus jouable que Liverpool ou le Bayern. A partir du moment où le PSG a fini deuxième de sa poule, il y avait quand même de bonnes chances qu'ils tombent sur une grosse équipe ».

Des dynamiques qui peuvent changer en trois mois

Malgré tout, le consultant ne part pas battu d'avance : « Au moment où on se parle, le Real me paraît plus en place, avec un jeu plus abouti et cohérent. Ce qui n'est pas bien difficile vu le jeu du PSG depuis le début de la saison. Maintenant voilà, c'est dans deux mois ! Il faudra voir comment sera Neymar, comment sera Mbappé. Le PSG a de grosses individualités et les individualités, ça fait basculer un match... »

« Le raté du tirage ? Sans déconner... »

Dans son intervention, Pierre Ménès a aussi tancé les organisateurs pour le fiasco du tirage : « Le raté du tirage ? Sans déconner … On dit que c'est une faute informatique. Mais il y a besoin d'un ordinateur pour ne pas se gourer sur trois boules ? C'est bidon comme excuse. La conséquence que ça va avoir dans les années à venir, c'est qu'on en viendra à un tirage intégral. Peut-être qu'on évitera que les deux équipes d'une même poule s'affrontent en huitièmes de finale mais si deux clubs anglais peuvent s'affronter en quart de finale, ils peuvent aussi s'affronter en huitièmes... »

