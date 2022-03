PSG : Pierre Ménès prend la défense de Messi et Neymar après Bordeaux

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Le PSG a redressé la tête après la remontada contre le Real Madrid. Hier, les hommes de Mauricio Pochettino ont écrasé de tendres Girondins de Bordeaux au Parc des Princes (3-0) mais n’ont pu empêcher les sifflets de leurs propres supporters à leur encontre.

« Ce dimanche a commencé par un match assez ubuesque au Parc, où le public a accueilli son équipe avec plus d’indifférence que de véhémence. Tout le monde a été sifflé à part Mbappé, a rappelé Pierre Ménès sur son blog. Mais les deux qui ont vraiment morflé, ce sont Messi et Neymar. Et je pose une question : Messi et Neymar sont-ils les principaux responsables de l’échec de Madrid ? Je ne crois pas… »

Le chroniqueur attend de voir la suite de la saison pour tirer de telles conclusions sur les deux stars du PSG. « Je pense que n’importe quelle équipe de Ligue 1 un tant soit peu motivée et organisée aurait mis en difficulté ce PSG K.O debout et traumatisé, a-t-il enchaîné. Bordeaux l’a fait une dizaine de minutes, mais comment expliquer ensuite la débâcle girondine ? Les joueurs savent-ils que l’équipe est dernière de Ligue 1 ? Que cette place va les mener tout droit en Ligue 2 ? Aucune révolte, aucune combativité, c’était affligeant du début à la fin. Tant et si bien qu’en marchant, Paris a marqué trois buts, par Mbappé, Neymar et Paredes. Pour la suite, on verra si le divorce va durer ou pas… »

Rennes écarte Lyon, Marseille rejoint Nice



Lyon et Monaco éliminés de la course au podium, Rennes se replace et l'OM dépasse Nice : les places d'honneur vont être chèrement disputées.https://t.co/XolyvHM9Yp — Pierre Ménès (@PierreMenes) March 13, 2022