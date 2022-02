PSG : Pierre Ménès se sert de Messi pour tacler une journaliste de L'Equipe

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Sur son site Pierrot le Foot, Pierre Ménès déplore le traitement médiatique du PSG, ce lundi, au lendemain du succès parisien à Lille (5-1). « Chier sur le PSG est le sport national de la presse en France, estime-t-il. Ça fait vendre, ça fait du buzz. »

Syane Dalmat visée

Ménès cible en particulier Syane Dalmat, journaliste à L'Equipe. « J'ai écouté cinq minutes L'Equipe du Soir hier après la CAN. Sur Messi est-il de retour en forme ou non, j'ai entendu Syane Dalmat égrainer les âneries les unes après les autres. Les autres avaient l'air gênés. C'est pénible.»

Face à Pierrot : “Chier sur le PSG est le sport national de la presse française”



Milik et le 4-4-2 de l'OM, le traitement médiatique du PSG, le CFC, Strasbourg et la course au maintien : 1ère partie de ce FAP pas avare en punchlines...https://t.co/O6KLMaAbI1