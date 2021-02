PSG : Pierre Ménès se sert de Monaco pour dézinguer les anti Neymar

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

Une bonne douche froide... Après sa brillante victoire à Barcelone (4-1), le PSG déchante. La faute à l'AS Monaco, venue s'imposer dimanche au Parc. Une défaite que Pierre Ménès, dans son Pierrot Face Cam, lundi, a mis sur le dos de Mauricio Pochettino et de sa compo. « J'espère voir un jour le PSG au complet. Et quand Pochettino s'y met en mettant un milieu pareil contre Monaco, ça n'arrange rien », a commenté Ménès.

Avant d'avoir une pensée pour ceux qui estimaient Paris meilleur sans Neymar après la victoire au Camp Nou... « On verra un autre visage en attaque avec les retours de Neymar et Di Maria. On entend moins ceux qui disaient que le PSG était meilleur sans Neymar. Mais bon, c'est une telle connerie que ça ne sert pas çà grand chose de le relever... »