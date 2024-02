PSG : pluie de bonnes nouvelles avant le Stade Rennais

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Plus de peur que de mal pour Marquinhos. Touché à un tendon samedi à Nantes (2-0), le capitaine du PSG a effectué la quasi-totalité de la séance d’entraînement de ce jeudi après avoir terminé en salle la veille au soir. Selon Le Parisien, Marquinhos n’a toutefois pas effectué « les oppositions qui viennent généralement conclure les exercices imposés par l’entraîneur parisien et ses adjoints. » Retrouvez toute l'actualité du PSG Mendes de retour ? Une bonne nouvelle malgré tout pour le PSG avant le choc contre le Stade Rennais (dimanche, 17h05), puis le 8e de finale retour de Ligue des Champions contre la Real Sociedad. Le pourrait également compter sur le retour de Nuno Mendes, une nouvelle fois présent dans le groupe pour l’entraînement collectif du jour. Victime d’une luxation des péroniers latéraux de la cheville gauche, Milan Skriniar semble, quant à lui, bien récupérer. Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Touché à un tendon samedi lors du succès face au FC Nantes à La Beaujoire (2-0), le capitaine du Paris Saint-Germain Marquinhos (29 ans) a effectué la quasi-totalité de la séance d’entraînement de ce jeudi. Ce n’est pas tout.

Bastien Aubert

Rédacteur