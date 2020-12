PSG : Pochettino a déjà compilé quelques dossiers sur le vestiaire

L’annonce se fait attendre. Pourtant, Mauricio Pochettino est déjà décrit par tous les médias comme l’élu de Doha pour remplacer Thomas Tuchel sur le banc du PSG. Le technicien argentin a même déjà été adoubé par les dirigeants qataris et certains cadres du vestiaire parisien.

« Pochettino a largement convaincu son auditoire à Doha. Au préalable, certains cadres ont été sondés par Leonardo sur la piste Pochettino lors des pourparlers concernant les prolongations. Une piste qui a remporté l’adhésion de la plupart d’entre-eux dont Neymar », a révélé le journaliste Abdellah Boulma.

Pochettino s'est rapproché d'Emery pour avoir des infos sur le PSG

De son côté, Pochettino n’a pas non plus perdu de temps. The Independent a fait savoir que l’intéressé s’était rapproché d’Unai Emery autour d’un café quelques semaines après avoir été démis de ses fonctions à Tottenham fin 2019. L’Argentin a alors interrogé son homologue espagnol sur ses deux ans au PSG, notamment sur le fonctionnement des stars dans le vestiaire. On peut penser qu’il partira donc avec quelques billes en poche pour ne pas refaire les mêmes erreurs de management que son acolyte.