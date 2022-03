PSG : Pochettino a la rage et comprend la colère des supporters après le fiasco face au Real

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Sur l'état du groupe avant Bordeaux

« Nous sommes déçus, les joueurs aussi, comme l’ensemble du club. On a pris un coup important sur la tête. Les derniers jours ont été difficiles. Il y a la responsabilité du championnat, on doit gagner demain contre Bordeaux. Il faut retrouver la motivation pour aller chercher le 10e titre. On se doit d'aller de l'avant ».

Sur l'accueil houleux des supporters

« L’accueil des supporters sera ce qu’ils décident. On comprendra leur déception ».

Sur le plus gros échec de sa carrière

« Je ne me sens pas bien. J'ai la rage. J'exprime un certain mal-être. C'était difficile de dormir la nuit. On a été bons à la maison, supérieurs chez eux pendant une heure, J’ai la rage mais il faut penser au championnat maintenant. Je me sens fort pour les prochaines échéances ».

Bordeaux ne lavera pas l'échec de Madrid

« C’est une question collective de retrouver cette motivation. Il y a une grande responsabilité à porter ce maillot. Une éventuelle victoire demain ne serait pas une consolation par rapport à Madrid. Demain, il y aura des jeunes sur le terrain mais c’est important pour les joueurs d’évacuer cette frustration ».

Sur l'erreur de Donnarumma à Madrid

« On a regardé plusieurs fois le match, je ne comprends pas comment il n'y a pas faute de Carvajal sur Donnarumma. Derrière, tout s'est enchaîné. On n'a pas su gérer ces moments de difficultés (…) Nous sommes tous déçus. Avec Navas, ce sont deux grands gardiens qui ont une bonne relation. Navas a montré son soutien à Donnarumma et à l'ensemble de l'équipe ».

Six absents contre Bordeaux Dans son point médical, le PSG a annoncé cinq absents en plus de Marco Verratti (suspendu) pour la réception de Bordeaux. A Layvin Kurzawa souffrant des lombaires se sont ajoutés Angel Di Maria (lésion aux ischios) et Juan Bernat (contracture au mollet). Victime d'une infection occulaire, Ander Herrera n'est pas apte. Il fera son retour dans le groupe la semaine prochaine. Sergio Ramos est annoncé de retour à l'entraînement collectif la semaine prochaine.