PSG : Pochettino a recadré un joueur à cause du LOSC

Qui sera aligné dans le couloir droit de la défense du PSG mercredi face au Bayern Munich (21h) ? Avec l’absence d’Alessandro Florenzi, Mauricio Pochettino a différentes options devant lui, de Thilo Kehrer à Timothée Pembele en passant par Colin Dagba.

Cette dernière alternative ne semble pas être sa priorité, tant on sent que le Bleuet a du mal à se libérer balle au pied. De plus, le latéral droit (22 ans) affiche une fébrilité récurrente et un jeu offensif trop stéréotypé mais ce n’est pas là-dessus qu’il serait jugé en Bavière.

Dagba a menti à Pochettino, la sanction est tombée

« Dagba part sans doute avec un léger retard dans l’esprit du staff. Pochettino n’avait guère goûté l’épisode lillois en Coupe de France, le 17 mars (3-0), assure L’Équipe. Le jeune défenseur n’avait pas verbalisé ses douleurs aux ischios dans les heures précédant la rencontre, avant de les reconnaître à la mi-temps (il était sorti à la 46e minute). Une séquence qui lui avait valu un recadrage. »